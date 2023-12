Ahmed Sylla de retour à Toulouse en 2024 et 2025

Partager Facebook

Ahmed Sylla revient avec un nouveau spectacle à Toulouse, en 2024 au Casino Barrière puis en 2025 au Zénith Toulouse.

L’un des humoristes les plus doués de sa génération fait son grand retour sur scène. Après quelques passages par la case cinéma avec des films comme « L’Ascension », « Jumeaux mais pas trop », « Classico » ou encore « Les Femmes du Square », Ahmed Sylla revient avec un nouveau spectacle après le succès en 2019 de « Différent ».

L’humoriste nous parle de son spectacle « Origami : ou l’art du pliage » : « Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs… Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale… »

Tout un programme à découvrir au Casino Barrière de Toulouse le 17 avril 2024 (complet) puis le 9 février 2025 au Zénith Toulouse Métropole.

Réservations : https://zenith-toulousemetropole.com/