Agnès Jaoui élue présidente de la Cinémathèque de Toulouse

Les membres du Conseil d’administration de la Cinémathèque de Toulouse ont élu à la présidence Agnès Jaoui, actrice, scénariste et réalisatrice, pour un mandat de trois ans. Elle succède à Robert Guédiguian, président de la Cinémathèque de Toulouse depuis 2016.

Le nouveau bureau de la Cinémathèque de Toulouse se compose de six membres. Manuela Padoan, directrice de Gaumont Pathé Archives, et Christian Thorel, ancien directeur de la librairie Ombres Blanches, ont été élus vice-présidents. Alain Bouffartigue occupe toujours le poste de trésorier. Isabelle Danel, journaliste, devient secrétaire, tandis que Malik Chibane, réalisateur, complète le bureau.

Membre historique de l’institution, dont il fut l’un des fondateurs et président, Guy-Claude Rochemont quitte le bureau et devient président d’honneur, le second à avoir ce titre après Raymond Borde.

Agnès Jaoui, une cinéaste hors du commun

Artiste complète aux multiples récompenses, Agnès Jaoui invente avec Jean-Pierre Bacri un style d’écriture au théâtre et au cinéma dont Cuisine et dépendances et Un air de famille sont les premiers succès. Ils travaillent avec Alain Resnais pour Smoking/No Smoking et On connaît la chanson. En 2000, elle réalise Le Goût des autres qui est nommé pour l’Oscar du Meilleur film étranger et reçoit quatre César dont celui du Meilleur film. Elle continue avec Comme une image, présentée en Compétition officielle au Festival de Cannes 2004 et récompensé par le Prix du Meilleur scénario, puis en 2008 avec Parlez-moi de la pluie et en 2013 avec Au bout du conte. Elle chante aussi, avec un premier album, Canta, aux musiques latines, Victoire de la Musique 2007. On la revoit au théâtre depuis 2014 et toujours à l’écran avec, en 2018, la satire Place publique – qui lui permet de retrouver Jean-Pierre Bacri derrière et devant la caméra – et la comédie dramatique Les Bonnes Intentions de Gilles Legrand. En 2020, elle écrit sa première comédie musicale, On va se quitter pour aujourd’hui, mise en musique par Alex Pivot et diffusée sur France Musique dans l’émission 42e rue.