ADN Baroque à la Salle Nougaro mardi et mercredi !

ADN Baroque est un audacieux récital chanté et dansé par le merveilleux contre-ténor Théophile Alexandre, pour une mise à nu de la musique baroque à découvrir à la SAlle Nougaro mardi 10 et mercredi 11 mars 2020.

ADN Baroque revisite les clairs-obscurs de la musique baroque, dans une mise à nu de l’âme humaine. Chanté et dansé par un même artiste, le contre-ténor et danseur Théophile Alexandre, en duo avec le pianiste Guillaume Vincent (révélation ADAMI & Victoires de la Musique), sur des chorégraphies de Jean-Claude Gallotta, ce récital lyrique chorégraphié nous emmène au coeur de notre ADN émotionnel. En 3 actes (Les Perles de Lumière, d’Ombres et de Nuit) et en 21 pièces, comme les 21 grammes du poids de l’âme, les artistes explorent l’âme baroque en piano-voix et en offrent une version épurée, à fleur de peau. Entre ombres et lumières, entre corps et âme. Bouleversant.

ADN Baroque

10 et 11 mars 2020

Salle Nougaro

Toulouse