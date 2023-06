A Toulouse, c’est la 3e édition du Bricks Festival !

Partager Facebook

La troisième édition du Bricks Festival s’installe dans la ville rose ce weekend avec un line up exceptionnel.

L’été approche, le soleil nous régale, et la musique enivre la ville rose avec plusieurs dates marquantes en juin. L’une d’elle s’installe en plein air pour une troisième édition au Parc de la Mounède. Le Bricks Festival se veut le moment de référence de la saison pour les amateurs de musiques électroniques. Et son line up nous montre clairement sa place dans le meilleur des lives toulousains.

Les 10 et 11 juin, le festival accueillera pas moins de 11 têtes d’affiches accompagnées de talents locaux de la scène toulousaine. Sur scène, c’est le talent, avec NTO, Pan-Pot, Umek, Nandu, Just Lauren, Deer Jade Stephan Bodzin, Carlita ou encore Kevin de Vries. Les 4000 festivaliers attendus chaque jour vont pouvoir s’ambiancer aussi sur des artistes locaux avec les 10 ans de Plein Phare ou encore Biphase, 50cl, Subkulture, Wyld, Prisme, Polymorph et Ren’art.

Si le Festival fera les beaux jours du Parc de la Mounède en plein air, le soir, rendez-vous au Bikini pour un after de minuit à 5h30 le samedi soir. Vous l’aura compris, c’est l’événement Electro du weekend et de la saison !

Plus d’infos : https://bricksfestival.com/