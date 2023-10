A Pibrac, un plateau de Stand-up 100% féminin !

Partager Facebook

La nouvelle scène des humoristes féminines se retrouve au Théâtre Musical de Pibrac le 17 octobre prochain. Retrouvez sur scène Christine Berrou, Olivia Moore, Antonia de Rendinger et Marie Reno.

Drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes… elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… Elles se retrouvent pour un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et interpellent. Le théâtre Musical de Pibrac sera l’arène de l’humour avec Christine Berrou, Olivia Moore, Antonia de Rendinger et Marie Reno.

Plus d’infos et réservations : https://tmp-pibrac.com/