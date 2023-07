A Colomiers, du cinéma sous les étoiles

Partager Facebook

Cet été, la ville de Colomiers propose chaque mardi une séance de cinéma en plein air. Première rendez-vous ce mardi.

Et si on revivez les grands succès du 7e art en plein air ? A la belle étoile, la ville de Colomiers propose, cet été, des séances de cinéma gratuites à voir en famille entre ami-e-s. Dès ce 18 juillet, et tous les mardis, on pourra voir Les Taches 4, Vaillantes, les Bodin’s en Thaïlande, La très très grande classe ou encore Top Gun Maverick. N’hésitez pas à arriver plus tôt ! Avant chaque projection, le Village d’été propose aux plus jeunes des activités sportives, des jeux d’eau, des jeux gonflables.

Programme

18/07 : Les Tuches 4, square Saint-Exupéry

25/07 : Vaillante, parc Duroch,

01/08 : Les Bodin’s en Thaïlande, place du Val d’Aran

08/08 : La très très grande classe, esplanade des Ramassiers

22/08 :Top gun Maverick, parc Duroch

Plus d’infos : ville-colomiers.fr