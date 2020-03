95 artistes participent au #FESTIVALJERESTEALAMAISON dès aujourd’hui

Partager Facebook

#Festivaljerestealamaison, le premier festival de musique sur internet en avril partout en France !

Du 1er au 7 avril, Facebook accueillera sur sa plateforme la première édition du Festival Je Reste à la Maison. Un e-festival de musique en compagnie de nombreux artistes comme Tété, Didier Wampas, Victor Solf (Her) ou encore les toulousains de The Twin Souls.

En cette période de confinement, les artistes multiplient les lives depuis chez eux sur les réseaux sociaux comme Instagram ou encore Facebook. Tous les jours, on a le droit à un nouveau concert privé depuis un canapé, un garage, un salon, un cuisine etc…Et si, à l’heure où de nombreux festivals sont annulés, un unique rendez-vous réunissait plusieurs groupes ?

Le collectif La Prod du Canap’ propose le premier festival de musique sur internet : le #festivalJeResteàlaMaison qui aura lieu du 1er au 7 avril partout en France mais surtout sur Facebook.

Un cinquantaine d’artistes se suivront partout en France dans les tous les styles pour offrir 25 minutes de musique live. Comme un vrai festival, il y aura des heures de passages et des jours de passage pour chaque groupe.

La Programmation est déjà bien remplie avec : Bazbaz / Benoît Dorémus / BIGGER / BONGEWIZE / Botibol / Catfish / Chapelier fou / CHIEN NOIR / COCO BANS / Dampa / DENIS PEAN (Lo’Jo) / Didier Wampas / Dom La Nena / FREDERIKA STAHL / Jowee Omicil / Julien Granel / Jupiter & Okwess / KALIKA / Laura Cahen / Malik Djoudi / Mariama / Martin Mey / NSDOS / Pain-Noir / Peter von Poehl / Puppetmastaz / Romain Muller / Sages Comme Des Sauvages / Sanseverino / Slim & The Beast / SÔNGE / Tété / TESSÆ / THEOPHILE / THE TWIN SOULS / VON Pourquery / Victor Solf (Her) / Yudimah

Mais aussi des artistes pour le jeune public comme Alderbet, Elise R, LAdylike Lily avec « Chose » ou encore Monsieur PAPA etc…

95 artistes participent au #FESTIVALJERESTEALAMAISONPour en savoir plus et suivre le festival : https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison/