Projection du film FIFI en présence de sa réalisatrice à Toulouse

Jeanne Aslan, co-réalisatrice du film FIFI, présente son film au Cinéma ABC Toulouse ce samedi 17 juin.

Jeanne Aslan et Paul Saintillan nous présente un premier film français enthousiasmant, au duo d’acteurs brillants . Céleste Brunnquell et Quentin Dolmaire magnifient ce récit d’émancipation adolescente.

Le film raconte l’histoire de Sophie, dite Fifi, 15 ans. La jeune fille est coincée dans son HLM à Nancy dans une ambiance familiale chaotique. Quand elle croise par hasard son ancienne amie Jade, sur le point de partir en vacances, Fifi prend en douce les clefs de sa jolie maison du centre-ville désertée pour l’été. Alors qu’elle s’installe, elle tombe sur Stéphane, 23 ans, le frère ainé de Jade, rentré de manière inattendue. Au lieu de la chasser, Stéphane lui laisse porte ouverte et l’autorise à venir se réfugier là quand elle veut…

Le film est sorti en salle et à l’ABC ce mercredi 14 juin et une séance spéciale en présence de la co-réalisatrice se tiendra le samedi 17 juin à 20h30 à l’ABC. La séance sera animée par Irène et Charlotte, ambassadrices du cinéma.