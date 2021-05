7 salles, 300 films par an, 1 330 places… l’UGC Toulouse Montaudran est prêt à ouvrir !

Partager Facebook

Du cinéma jusque sur les murs de l’UGC Toulouse Montaudran



Dans quelques jours, le Cinéma UGC Toulouse Montaudran ouvrira ses portes au public dans un quartier en plein expansion et des annonces réjouissantes pour les cinéphiles toulousains.



C’est donc en plein cœur du tout nouveau (et futur) quartier de Montaudran que le groupe UGC a choisi d’ouvrir son nouveau cinéma. Imaginé par l’architecte Pierre Chican, l’édifice aux lignes épurées visibles de la rocade, abrite 7 salles et 1 330 places dont 36 places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite. Et l’ensemble du cinéma est bien entendu accessible aux déficients visuel et auditif.

Montaudran, un choix logique

Pour le directeur de l’UGC Toulouse Montaudran, Benoit Dubost, c’est un sacré pari : « « Réussir à ouvrir un nouveau cinéma dans le contexte actuel est un véritable challenge et traduit parfaitement la volonté du Groupe UGC de s’investir auprès des grands acteurs du territoire pour offrir au public des lieux de culture, de divertissements et de partage. » Et le choix du nouveau quartier toulousain pour installer les sept nouvelles salles n’est pas étrangère à son attractivité. « En nous installant au cœur de Montaudran, nous participons à l’écriture d’un tout nouveau quartier, tout à la fois pôle de vie, d’étude, de recherche et de culture comme en témoigne notre proximité avec la Halle de La Machine et le musée L’envol des Pionniers. Au-delà du quartier, l’accessibilité du site permettra à tous les Toulousains de faire de ce nouveau cinéma, le leur ! » explique Benoit Dubost.

Un cinéma à « taille humaine »

La volonté de l’équipe de l’UGC Toulouse est d’offrir un expérience unique et « à taille humaine qui place le cinéma et ses visiteurs au centre de son offre, en proposant une programmation élaborée avec soins, privilégiant la Version Originale et développant un savant mélange de nouveautés incontournables et de films plus confidentiels » » annonce le cinéma.

Avant d’entrer en salles, les spectateurs pourront découvrir une exposition de photos aux formats hors- normes dans une ambiance feutrée alliant sobriété et confort.

Plus de 300 films par an

Puis place aux films. Avec une volonté de garder les films plus longtemps à l’affiche, le cinéma proposera plus de 300 nouveaux films chaque année. Les jeunes enfants pourront regarder les films dans les meilleures conditions, des fauteuils sont équipés de rehausseurs intégrés dans certaines salles.

Des événements durant l’année

Tout au long de l’année, le cinéma organisera différents événements tels que des avant-premières, des rencontres avec les équipes des films, des soirées thématiques, des festivals, des débats, mais également des programmations dédiées aux plus grandes œuvres lyriques et chorégraphiques jouées à travers le monde avec Viva l’Opéra ! organisé en partenariat avec l’Opéra National de Paris.

Le cinéma UGC Toulouse Montaudran ouvrira donc ses portes dans quelques jours. D’ici là on vous tiendra au courant de la programmation et des événements à venir.