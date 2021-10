5e édition d’Histoires de Cinéma à Toulouse

Partager Facebook

Du 12 au 21 novembre 2021, la 5e édition d’Histoires de Cinéma prend place à la Cinémathèque de Toulouse. « Remix et Détournements » sont au programme !

Après l’annulation de l’an dernier, et ces longs mois de crise sanitaire, cette nouvelle édition d’Histoires de cinéma ne pouvait ressembler aux précédentes. Plus qu’un festival de films, Histoires de cinéma est un véritable festival de cinéma dans sa manière d’interroger et de présenter son Histoire à travers les petites histoires qui la composent.

Cette 5e édition intitulée Remix & Détournement explorera l’art de faire des films sans caméra, de raconter de nouvelles histoires à partir d’images tournées par d’autres. Montage d’images d’archives, found footage, stock-shots, détournements, mashup… Une édition entièrement consacrée à l’art du réemploi des images.

La programmation est dantesque , on vous laisse la découvrir sur https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2275