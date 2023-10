Within Temptation en concert à Toulouse à l’automne 2024

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Within Temptation sera en concert au Zénith Toulouse Métropole le 28 novembre 2024 avec un nouvel album « Bleed out ».

Within Temptation, les légendaires leaders de la musique sombre aux anthems captivants, ont su séduire un large public avec leurs paysages sonores puissants pendant plus de deux décennies. Leur discographie, qui compte sept albums studio, comprend des sorties révolutionnaires, de « Enter » (1997) à « ЯƎSIST » (2019), cumulant plus de 4 millions de ventes de disques et les établissant comme l’un des groupes de heavy rock les plus couronnés de succès.

L’année 2024 s’annonce prometteuse pour Within Temptation et leur fanbase, avec la sortie prévue de leur 8ème album studio, « Bleed Out », le 20 octobre 2023. Cet album représente un pas audacieux pour le groupe, mêlant des riffs djenty contemporains et percutants à des mélodies ancrées dans leurs racines symphoniques. Il incarne l’audace du groupe et leur volonté de prendre position sur les questions qui leur tiennent à cœur. Within Temptation ne se contentent pas de repousser les limites, ils expriment également leurs convictions morales avec puissance.

Avec leur engagement envers leur métier et leur capacité à aborder des thèmes politiques profonds avec émotion, Within Temptation demeure une force durable dans le monde de la musique sombre. Ils continuent d’éveiller des émotions et de créer une musique qui résonne auprès des fans du monde entier.

Rendez-vous au Zénith Toulouse Métropole le 28 novembre 2024. Réservations : www.bleucitron.net