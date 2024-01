Video . Slift présente l’incroyable titre Weaver’s Weft

Partager Facebook

A deux semaines de la sortie de leur très attendu nouvel album, les toulousains de Slift reviennent avec le morceau incroyable Weavers’ Weft accompagné d’un clip « intersidéral »!

Le trio toulousain revient en grande forme avec un son d’une ampleur épique post rock : Weavers’Weft. Les frères Jean et Rémi Fossat et Canek Flores nous épatent depuis leur premier EP en 2017, Space is the Key. Là avec 9min30 d’un voyage sonore unique, ils nous annoncent un nouvel opus très prometteur.

Le nouvel album Ilion, venant du nom de la ville de Troie en grec ancien, sortira le 19 janvier prochain. Si cet opus semble plus conceptuel que le précédent, mais dans sa lignée directe. On a hâte d’écouter ça !

Et rendez-vous le 13 mars 2024 au Bikini Toulouse pour voir ce grand groupe en live !

Réservations : lebikini.com