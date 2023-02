Vidéo : Les joueurs du TFC s’entraînent avec les As de la Jungle

Partager Facebook

Depuis le début de la saison, les As de la Jungle s’affichent dans l’enceinte du Stadium et notamment dans la tribune Christophe Revault à travers la présence des deux mascottes officielles lors de chaque rencontre du TéFéCé à domicile. Connus et appréciés par toute la communauté TéFéCé, Miguel et Maurice apparaissent également sur des contenus digitaux diffusés sur les réseaux sociaux du club et le soir de match sur les LED et écrans géants du Stadium.

Un clip 100% toulousain à la sauce « Space Jam »

Toujours désireux de proposer des contenus originaux et disruptifs à leurs communautés respectives, le Toulouse Football Club et le studio TAT productions sont heureux de présenter la nouvelle création de cette collaboration inédite : un clip d’animation original au cours duquel Miguel, Maurice et leurs acolytes proposent une séance « spéciale » à six joueurs du TéFéCé : Brecht Dejaegere, Branco van den Boomen, Maxime Dupé, Ado Onaiwu, Stijn Spierings et Kevin Keben.

Depuis les terrains d’entraînement du Stadium, les intrépides violets prennent part à un entraînement insolite composé d’ateliers techniques, physiques et tactiques dispensés par les personnages des As de la Jungle en personne !

Cette création originale a pu voir le jour grâce aux talents créatifs du studio d’animation à la réputation mondiale et au jeu d’acteur des joueurs du TéFéCé. Cette combinaison exceptionnelle permet ainsi de créer un univers imaginaire mêlant animation 3D et prises de vues réelles, dans une réalisation 100% toulousaine.