Vidéo. «Holiday» le nouveau titre de Beach SCVM

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les toulousains de Beach SCVM sont de retour avec l’excellent titre « Holiday », premier extrait de leur futur album prévu pour 2022.

Qu’est ce qu’on aime la musique de ces mecs là ! Beach SCVM balance du lourd pour le début des vacances d’été avec l’excellent titre « Holiday ». On aime leur panache, leur fugue, le côté solaire de leur musique. Un tube qui annonce un premier album pour 2022.

Pour le groupe, « ‘Holiday’ est un titre traitant du sentiment de manque et de tristesse d’un retour de vacances, lorsqu’après avoir quitté ses amis et ses amourettes de vacances, nous y repensons en souriant et en espérant (tout en sachant que c’est quasiment impossible) pouvoir les retrouver l’été suivant, au même endroit et à la même période, comme une sorte de promesse à soi même. En tentant de rester en contact lors du retour à la « vraie » vie, car ces moments en vacances semblent être des rêves éphémères hors du temps, où l’on se sent libres, insouciants, intouchables. Ces moments où une balade en bord de mer lors d’une soirée douce ou le fait de s’allonger dans le sable semblent durer éternellement, d’où les paroles « we will stay young forever ». Ce titre parle du souhait de vouloir rester jeune éternellement, car la jeunesse est l’insouciance, loin des problèmes et des obligations du passage à un âge plus avancé, nous avons tous une part de jeunesse éternelle en nous, et ce titre à pour but de venir la réveiller. »

Bref, Beach SCVM toujours en haut de l’affiche !

Crédit photo : Abygaëlle Bertinat