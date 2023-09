Un marché de créateur ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi de 14h à 20h, les créateurs et créatrices de la ville rose se retrouve rue du Taur entre la Cinémathèque de Toulouse et Saint Sernin pour un marché artisanal.

La fin de l’été et le début de l’automne, c’est la saison qui voit arriver de nouveaux habitants à Toulouse et ses environs. C’est aussi, cette année, la grande fête des amateurs de rugby ! Les Créas Taur, voici une excellente façon de découvrir le centre de Toulouse, sa convivialité, son sens de l’accueil et le talent de ses créatrices et créateurs.

Ce joli et joyeux marché se tient dans la partie nord de la rue du Taur, à proximité de la basilique Saint-Sernin, du musée Saint-Raymond, de la Cave Poésie, de la Cinémathèque de Toulouse et de la Chapelle de Carmélites.

Deux vendredis par mois, de 14h à 20h, le public pourra découvrir de nombreux articles originaux, locaux, uniques et éco-responsables pour la plupart : vêtements, textile pour la maison, bijoux de tous styles, cosmétiques bio, céramiques, articles de décoration, luminaires, photographie, illustrations, jouets… Pour accentuer le côté convivial du rendez-vous, un concert gratuit est proposé à chaque édition à partir de 18h.

Rendez-vous ce vendredi puis les 20 et 27 octobre de 14h à 20h.