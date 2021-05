Toulouse. Revivez l’enquête musicale de Seb Martel en vidéo

Partager Facebook

Seb Martel a invité Charles Berberian pour une nouvelle enquête musicale en ligne depuis le Metronum de Toulouse depuis mardi .Thématique : L’âme discrete des vieilles guitares et leurs secrets !

Toujours à l’affût d’une énigme musicale à résoudre, Seb Martel convie cette fois Charles Berberian pour enquêter sur l’âme discrète des vieilles guitares et leurs secrets, suspectant ces dernières d’enfermer en elles des chansons insoupçonnées…

L’enquête est appuyée par des interviews de musiciens, psychologues, luthiers et scientifiques de renommée, reconnus pour leur expertise autour de la guitare. On y retrouve Seb Martel, Charles Berberian, Marcello Giuliani, Matthieu Chedid – M – , Arnaud Legrand, Dino Leonardi, Bruno Podalydès… et bien d’autres.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/MetronumToulouse/