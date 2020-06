Toulouse. Le Marathon des Mots en ligne cette fin de semaine !

Partager Facebook

Le Marathon des Mots de Toulouse s’offre une édition 2020 en ligne du 24 au 28 juin. Un excellente nouvelle pour les amoureux de ce très beau festival toulousain.

Reporté du 26 novembre au 6 décembre 2020, le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse Métropole, existera bien à ses dates initiales, mais en ligne. Du 24 au 28 juin, le festival proposera un court voyage en Europe au temps du Covid-19, avec un programme assez alléchant malgré le fait de ne pas avoir de public.

Tout d’abord, il y aura des entretiens avec huit écrivains. : Seham Boutata, Bernard Chambaz, Louis-Philippe Dalembert, Diana Evans, Ivan Jablonka, Dario Levantino, Éléonore Pourriat et Manuel Vilas. Venus d’Espagne, d’Italie, de France et d’ailleurs, ils étaient invités à Toulouse pour ce mois de juin. Ils seront présents en ligne.

On pourra aussi voir le concert, enregistré au Théâtre Sorano, du chanteur et musicien Elias Dris, qui proposera en décembre 2020 une adaptation littéraire et musicale d’Orlando de Virginia Woolf avec la comédienne Judith Henry et l’écrivain Guillaume Poix.

Le comédien toulousain Bruno Ruiz rendra hommage à Luis Sepulveda en lisant « Le vieux qui lisait des romans d’amour ».

Sans oublier, la mise en avant des coups de coeur des librairies de Toulouse et sa région. Mais aussi une retrospective photographique d’écrivains en lutte contre toutes les formes de discrimination, partagée chaque jour sur les réseaux sociaux.

Plus d’infos et programmation sur : https://www.lemarathondesmots.com/ et https://www.facebook.com/marathondesmotstoulouse/