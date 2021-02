Toulouse. La Femme de retour à Toulouse en 2022

Partager Facebook

Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, référence incontournable célébrée ici comme ailleurs, La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour paraphraser l’un des quinze titres de Paradigmes , un troisième album qui va enfin réchauffer l’hiver 2021.

Après les succès de Psycho Tropical Berlin (2013) – couronné d’une Victoire de la musique – et de Mystère (2016), tous deux disques d’or acclamés par la critique, La Femme poursuit son chemin vers l’indépendance avec le distributeur indépendant IDOL et établit les nouveaux Paradigmes sur un disque d’une variété inouïe, d’une ambition folle et d’une richesse étourdissante.

Au sommet d’une nouvelle vague française dont on ne compte plus les enfants et les cousins, La Femme a sillonné tous les territoires depuis dix ans, avec près de 500 concerts à travers le monde (dont plus d’une centaine en Amérique).

La FEMME est en forme. La FEMME est un groupe de scène, et il faudra attendre le 3 février 2022 pour notre plus grand plaisir.

Infos et réservations : https://web.digitick.com/la-femme-concert-le-bikini-ramonville-03-fevrier-2022-css5-lebikini-pg101-ri7695785.html