Toulouse. La Compétition continue pour Cinélatino 2020

Malgré l’annulation du Festival Cinélatino 2020 en mars dernier, la compétition prend place et des prix seront décernés quand même. Explications.

Depuis l’annonce du confinement, et donc de l’annulation du 32e festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse, les organisateurs cherchent à faire vivre, quand même, la programmation. En partie. Ne pas laisser des films sans le coup de projecteur qu’offre le festival.

Cinélatino a donc trouvé un moyen de faire vivre cette programmation avec des contraintes et une réinvention obligatoire. Toutes les compétitions longs-métrages de fiction, documentaires et courts-métrages vont avoir lieu dans les jours qui viennent, et le palmarès sera remis le jeudi 23 avril 2020 !

Les jurés de chaque catégorie se prêtent au jeu du visionnage à distance grâce à l’accord des cinéastes de rendre accessible leur oeuvre. Les réalisateurs ont accepté de montrer leurs films via deux plateformes de VOD avec lesquelles Cinélatino s’est associé pour l’occasion : TËNK et FestivalScope Pro.

De plus, du 10 au 24 avril, le public pourra voir cinq des six films en compétition documentaire sur la plateforme dédiée au genre TËNK : https://www.tenk.fr/

Concernant les compétitions long-métrage de fiction et court-métrage, les organisateurs étudient actuellement les possibilités de reprises pour le public.

Les résultats seront donné le jeudi 23 avril 2020 sur le site www.cinelatino.fr

Les prix remis seront les suivants :

GRAND PRIX COUP DE CŒUR | ​En savoir plus sur le jury Coup de Cœur

PRIX SFCC de la critique de Toulouse | En savoir plus sur le jury SFCC de la Critique

PRIX CCAS | En savoir plus sur le jury CCAS

PRIX FIPRESCI | En savoir plus sur le jury FIPRESCI

​PRIX Rail d’OC | En savoir plus sur le jury du Rail d’OC