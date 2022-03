Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le cinéma Gaumont Wilson Toulouse accueille l’équipe du film En corps de Cédric Klapisch pour une avant-première le mercredi 9 mars.

Le réalisateur Cédric Klapisch ( L’Auberge Espagnol, le Péril Jeune…) est de retour avec un long métrage sur la danse en 2022. Une plongée dans l’univers d’Elise, 26 ans, danseuse classique face à son évolution après une blessure. Marion Barbeau sera la tête d’affiche de En Corps aux côtés de Denis Podalydès, Muriel Robin ou encore Pio Marmaï et François Civil.

L’équipe du film sera présent à Toulouse ce mercredi 9 mars : bit.ly/35YKm3O

synopsis : Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.