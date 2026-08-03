Sorties d’été à Toulouse : L’Envol des Pionniers fait revivre les Années Folles !

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Vous cherchez de bonnes idées pour animer votre été dans la Ville Rose ? Cet été, cap sur L’Envol des Pionniers pour faire le plein de sorties en famille ! Situé au cœur du quartier Montaudran, le site historique s’anime tout au long de la saison avec une programmation festive, des ateliers immersifs et des soirées qui vous plongeront directement dans l’effervescence de l’entre-deux-guerres.

Les Guinguettes : L’esprit des Années Folles s’invite à Montaudran

Préparez-vous à danser sous les lampions ! L’Envol des Pionniers donne rendez-vous au public toulousain pour des soirées guinguettes gratuites (accessibles sur inscription). Ces événements festifs se dérouleront le samedi 5 septembre 2026, de 18h à 23h.

L’ambiance des Années Folles reprendra vie grâce à un programme riche :

Des visites guidées « flash » de l’exposition permanente, organisées toutes les 30 minutes jusqu’à 20h (sur réservation).

Des jeux en bois en accès libre, une table de poker (sans jeu d’argent) et un photobooth rétro.

Dès 20h, l’ouverture du bal dansant animé par le septuor « Good Evening Mr Jack », distillant un répertoire entraînant de jazz et de rythm and blues.

La présence de cinq couples de danseurs pour faire vibrer la piste et inviter le public à se joindre à la fête.

Pour se restaurer, la cour de L’Envol des Pionniers accueillera un vaste espace de restauration où petits et grands pourront s’installer sur des chiliennes ou des tables nappées façon banquet.

Nouveauté : Le Café des Pionniers

Ouvert au public depuis le 1er juillet 2026, le tout nouveau Café des Pionniers offre une véritable virée gourmande au temps des Années Folles. Accessible sans billet d’entrée, ce lieu convivial accueille les visiteurs et les habitants du quartier du mardi au dimanche, de 12h à 17h30.

L’immersion y est totale : gramophone, affiches d’époque, mobilier soigné et fond sonore évoquant les styles musicaux de l’entre-deux-guerres. Même le personnel, vêtu à la manière des garçons de café d’autrefois, participe à recréer cette ambiance unique à Toulouse. Côté papilles, la carte propose une sélection de tapas inspirée des destinations marquantes de l’histoire de l’Aéropostale.

Exposition événement et arrivée de la robe « Purotu »

Tous les jours à 14h30, les visiteurs peuvent profiter d’une visite guidée de l’exposition « Air France, une histoire d’élégance ». Ce parcours retrace comment la compagnie tricolore a façonné une expérience de voyage mêlant confort et art de vivre à la française, décennie après décennie.

Le fait marquant de l’été : l’exposition s’enrichit avec l’arrivée d’un nouvel uniforme emblématique : la robe Purotu (ou Porutu). Introduite en 1992 et reconnaissable à ses motifs floraux colorés typiques des tissus polynésiens, elle est portée par les hôtesses de l’air d’origine polynésienne ou affectées à la ligne Papeete-Paris. Cette spécificité fait de Tahiti la seule destination du réseau Air France à bénéficier d’un uniforme dédié.

En famille : Menez l’enquête au cœur de l’Aéropostale

Les enfants ne sont pas en reste ! Tous les jours à 16h, L’Envol des Pionniers propose un atelier immersif (à partir de 6 ans). Propulsées en 1930, les familles se transforment en journalistes chargés de couvrir la première traversée commerciale de l’Atlantique Sud.

En équipe, les participants devront relever plusieurs défis grandeur nature :

Réaliser le tri express du courrier dans un authentique wagon postal.

S’essayer à la transmission en morse.

Reconnaître des avions légendaires.

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