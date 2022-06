Sucidal Tendencies au Bikini : Gagnez vos places avec Toulouse Blog !

Partager Facebook

Le groupe Sucidal Tendencies sera en concert le 20 juin prochain au Bikini. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

On ne présente plus le groupe de métal Suicidal Tendencies. Depuis plus de 40 ans, les californiens ont déversé leur musique à travers de nombreux albums mais surtout des lives incroyables. En 1983, avec un album éponyme , c’es un premier carton public et un premier passage sur MTV. Petit à petit, le groupe s’est imposé sur la scène rock pour nous offrir dernièrement l’album Still Cyco Punk Affter All These Years.

Le Bikini, à Toulouse, accueille donc les poids lourds du crossover et du thrash metal. Toulouseblog vous offre des places pour le 20 juin prochain.