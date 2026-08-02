Championnat de France de Drift à Calmont : La Côte de Gary va vibrer les 29 et 30 août 2026 !

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Avis aux passionnés de mécanique, de glisse et de sensations fortes ! Les samedi 29 et dimanche 30 août 2026, les environs de Toulouse s’apprêtent à rugir au son des moteurs survoltés. La mythique Côte de Gary, située à Calmont, accueille la 6ᵉ manche du Championnat de France de Drift FFSA. Un événement spectaculaire et incontournable à seulement quelques minutes de la Ville Rose.

Un tracé de montagne unique en France : Le Tōge de la Côte de Gary

Puisant ses origines dans la culture automobile japonaise, le terme Tōge désigne ces courses de montagne sinueuses et exigeantes qui mettent à rude épreuve la maîtrise des pilotes. À Calmont, le tracé de la Côte de Gary est un terrain de jeu tout simplement unique dans l’Hexagone.

Évoluant dans un cadre spectaculaire entre falaise et ravin, les meilleurs pilotes français et internationaux vont devoir faire preuve d’une audace et d’une précision chirurgicale pour maintenir leur véhicule en dérive à haute vitesse. La configuration du relief offre au public une proximité rare avec la piste, permettant d’admirer les trajectoires parfaites, d’entendre le crissement des pneumatiques et d’apprécier pleinement l’engagement total des concurrents.

Un week-end en immersion totale au cœur du Paddock

Durant tout le week-end des 29 et 30 août 2026, la compétition promet un show permanent sur la piste, mais aussi une expérience immersive en coulisses :

Qualifications et Battles explosives : Observez les passages en solo pour décrocher les meilleures notes, puis vibrez devant les affrontements en duel (les fameuses battles ) où deux voitures frôlent les portières à pleine vitesse.

Accès Paddock pour tous : Véritable privilège pour les spectateurs, l’accès au paddock permet de déambuler au plus près des écuries, d’admirer la mécanique de ces monstres de puissance et d’échanger directement avec les pilotes.

Animations et Restauration : Des espaces gourmands, des stands d’exposition et des animations rythmeront ces deux journées pour garantir une ambiance festive tout au long de l’événement.

La discipline officielle de la FFSA : Un spectacle populaire et familial

Sous l’égide de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), le drift s’est imposé comme une discipline phare du paysage automobile. Mêlant technicité extrême, créativité et performance pure, ce sport attire un public large, passionné et familial.

En accueillant cette 6ᵉ manche décisive de la saison 2026, le territoire de Calmont et le bassin toulousain confirment leur dynamisme et leur capacité à faire vivre de grands moments de sport et de divertissement aux habitants de la région Occitanie.

Informations Pratiques & Billetterie

Ne manquez pas ce rendez-vous mécanique d’exception aux portes de Toulouse !