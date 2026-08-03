Sorties à Toulouse : La Cour des Consuls a lancé sa guinguette estivale ce samedi 1er août !

Partager Facebook

Twitter

Le mois d’août s’annonce radieux et festif dans la Ville Rose ! Si vous cherchez un havre de paix alliant élégance, gourmandise et ambiance musicale, ne cherchez plus. Depuis ce samedi 1er août, la prestigieuse Cour des Consuls crée l’événement en transformant sa Brasserie en une guinguette estivale chic et décontractée. Découvrez le programme d’un mois d’août qui s’annonce savoureux.

Une parenthèse gourmande en continu : La Brasserie en mode guinguette

Nichée au cœur du quartier historique des Carmes, La Cour des Consuls est réputée pour son cadre exceptionnel et son atmosphère intimiste. Pour célébrer la saison estivale, l’établissement réinvente son offre et lance la « Brasserie des Consuls » en mode guinguette.

Ouverte tous les jours, en service continu de 12h00 à 22h00, la Brasserie devient le repaire idéal pour les amateurs de cuisine estivale. Que ce soit pour un déjeuner tardif, un afterwork entre amis ou un dîner sous les étoiles, la carte a été pensée pour la convivialité. Au menu : de généreuses assiettes à partager, des salades gourmandes pleines de fraîcheur et des desserts de saison pour combler les becs sucrés.

Les samedis « Chill & Chic » : L’afterwork musical incontournable

Pour faire vibrer les fins de semaine, La Cour des Consuls relance ses fameux rendez-vous Chill & Chic. Tous les samedis du mois d’août, de 17h00 à 21h00, la cour intérieure se transforme en un élégant dancefloor à ciel ouvert.

Pour l’inauguration de cette saison estivale, ce samedi 1er août, c’est l’excellent Sam Curtis qui a pris le contrôle des platines.

La programmation des semaines suivantes promet de belles découvertes pour rythmer votre été toulousain :

Samedi 8 août : TEUSS

Samedi 15 août : Supplément Groove

Samedi 22 août : Essun

Samedi 29 août : Akrav

Des dimanches envoûtants sous le signe du Tango

Si les samedis sont placés sous le signe des DJ sets et des rythmes électro-chill, les dimanches misent sur la passion et la sensualité. En fin d’après-midi, la magnifique cour intérieure de l’établissement change de décor pour accueillir des rendez-vous Tango & Milonga.

Que vous soyez danseur chevronné ou simple spectateur amateur de belles ambiances, ces fins de week-end offrent un spectacle captivant dans un écrin architectural unique à Toulouse. Une manière poétique et suspendue de clôturer la semaine avant de replonger dans le quotidien.

Informations Pratiques