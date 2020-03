Sortie Cinéma : En avant, De Gaulle, Papi-Sitter…

Partager Facebook

Cette semaine, dans les sorties au cinéma, on retrouvera En Avant, De Gaulle, Papi-Sitter, Woman et La Commnunion.

En avant de Dan Scanlon avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

De Gaulle de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.

Papi-Sitter de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé…

Woman de Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand

Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité.

La Communion de Jan Komasa avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse.