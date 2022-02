Soirée 90 au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Pour fêter la réouverture du Bikini, gagnez vos places pour la soirée 90 le vendredi 18 février prochain !





Back to the 90s pour une soirée autour des classiques d’une période assez dense musicalement. L’occasion parfaite de fêter la réouverture du Bikini après de très longues semaines de fermeture en raison des restrictions gouvernementales.

Allez vous déhancher et passer un moment de convivialité dans un cadre des plus agréables et retrouver le rétro des années 90 avec les sons notamment des SMASHING PUMPKINS, URBAN DANCE SQUAD, MOBY, OASIS, RED HOT CHILI PEPPERS, THE PRODIGY, BLUR, DE LA SOUL, WEEZER, THE OFFSPRING, BEASTIE BOYS, THE VERVE, BODY COUNT, BECK, SONIC YOUTH, FATBOY SLIM,…

Toulouseblog et le Bikini vous offrent des places pour cette soirée années 90 !

Soirée 90

Vendredi 18 février 2022

Le Bikini

www.lebikini.com