Slimane et son Cupidon Tour en 2024 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Slimane présentera son nouveau projet le temps d’un concert le samedi 20 avril 2024 au Zénith Toulouse Métropole.

Slimane donne le coup d’envoi de sa tournée solo ! Son album “chroniques d’un Cupidon” bat tous les records depuis sa sortie ! Avec déjà deux énormes tubes “la recette” et “des milliers de je t’aime” Slimane nous donne rendez-vous dans tous les zeniths de France, de Belgique et de Suisse dès le mois de novembre 2023 et le 1er Mars 2024 à l’Accor Arena !

Ne manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour Le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret…

En vente sur box.fr