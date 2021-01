Sébastien Tellier au printemps 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Sébastien Tellier donnera un concert « assis » au Bikini, près de Toulouse, le 27 mars 2021.

« Des pulsions de compositions ». Le désir de « s’envoler et de fuir très loin ». Voilà ce qui a donné naissance à Domesticated. Six ans après la sortie de L’Aventura, après avoir signé quelques musiques de film pour le plaisir et écrit un disque pour Dita Von Teese, il était temps pour Sébastien Tellier de retrouver le huis-clos nécessaire à sa création personnelle. C’est dans le studio de Bernard Estardy, CBE, dans le 18e arrondissement parisien, qu’il a travaillé Domesticated, comme à la maison, sans se presser : « Quand on compose, on est naturellement à vif… et j’avais besoin de me sentir protégé. »

On tient là son album le plus dense, cohérent. En un mot, solide. Ce que confirme son auteur : « Je le voulais débarrassé de mes vieux démons, du poids de l’adolescent que j’étais, j’ai gardé seulement le meilleur de mes expérimentations. » À 44 ans, les enfantillages n’ont plus cours pour Tellier. Mais la fantaisie demeure, transcendée par les harmonies d’une pop nourrie de R’n’B, de new wave, de reverbe ou d’acoustique. À la fois parisienne et californienne, habitée par des fantômes de Detroit ou de Manchester, ouverte sur le monde – réel ou imaginaire, qu’importe. L’important ici, c’est de parler de soi tout en parlant des autres.

Rendez-vous pour un concert à Toulouse le 27 mars 2021.

Réservations : www.lebikini.com