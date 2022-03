Roch Voisine ce samedi au Bascala

Partager Facebook

Roch Voisine sera en concert le 19 mars au Bascala.

Hélène, Tant pis, Avant de partir, … on connait tous au moins une chanson de Roch Voisine. Redécouvrez-le sur la scène du Bascala le 19 mars prochain dans le cadre de sa tournée Roch Acoustic.

Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version UNPLUGGED », qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente humblement. Roch Voisine sera accompagné de deux musiciens.

> www.bleucitron.net