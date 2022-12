Retour de la Boutique Japonaise De Noël Du Toulouse Sake Club

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 17 au 24 décembre, la boutique de Japonaise de Noël du Toulouse Sake Club revient chez Uniqlo en centre ville.

Le Toulouse Sake Club installe sa boutique de noël à Uniqlo à partir de samedi pour une semaine. Une occasion en or pour inviter le Japon sur votre table ou sous le sapin avec une sélection de produits d’épicerie fine japonaise, une large sélection d’alcools japonais de notre saké shop avec de nombreux sakés, liqueurs, whiskys, shochu, awamori, vins, bières…Mais aussi toute la vaisselle nécessaire pour sublimer vos sakés,des livres sur le Japon.

Le rendez-vous est donné en plein centre de Toulouse à deux pas de la Place du Capitole chez Uniqlo Toulouse, 3 rue du poids de l’huile (métro Capitole ou Jean Jaurès)

Le Toulouse Sake Club, créée par Bertil LAUTH, Saké Sommelier et fondateur d’Occitanie Japon, souhaite faire découvrir le Japon à travers sa gastronomie et ses alcools. La marque toulousaine propose un boutique japonaise en ligne avec plus de 150 références, un club de dégustations, des masterclass sur le saké japonais et des événements japonisants.

Le Toulouse Saké club a été reconnu par le ministère japonais de l’Agriculture de la Forêt et de la Pêche «Japanese Food supporter».

Infos : https://toulousesakeclub.com/