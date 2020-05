Près de Toulouse, Gospel Walk continue de chanter !

Partager Facebook

Pendant le confinement, Gospel Walk nous présente Baba Yetu.

Malgré le confinement, Gospel Walk continue de chanter. L’école toulousaine accompagnée de Deedee Daniel nous offre en vidéo la chanson Baba Yetu. Gospel Walk n’a qu’un message à faire passer dans cette période : « Nous sommes Gospel Walk et nous avons essayé de faire ce que nous savons faire de mieux ENSEMBLE : chanter et se rassembler quelqu’en soit la manière. Nous avons mis tout notre coeur sur ce chant. Nous sommes fier de vous présenter « Baba Yetu » Prenez bien soin de vous restons unis dans les épreuves » .

Découvrez la chanson Baba Yetu par le Gospel Walk

Gospel Walk est une école à Launaguet créée en mars 210 pour sortir la culture Gospel de sa réserve et de l’étendre à tous les milieux sociaux-cultutels. Gospel Walk Toulouse Nord propose des ateliers chant de différents niveaux, des MasterClass et des cours individuels tout public pour toutes les personnes désireuses de se perfectionner ou tout simplement d’apprendre dans la joie et la bonne humeur les bases du chant Gospel.

Plus d’infos : https://ecole-gospelwalk.com/