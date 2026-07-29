Michel Fugain en concert près de Toulouse : C’est l’histoire d’Une Belle Histoire à Muret

Il y a des voix qui traversent le temps sans prendre une ride, et des mélodies qui résonnent comme la bande originale de nos vies. Le mardi 23 février 2027, Michel Fugain fera escale tout près de Toulouse, à la Salle Horizon Pyrénées de Muret, pour un spectacle inédit qui promet de réchauffer les cœurs.
Plus d’un demi-siècle de passion et de partage
Depuis plus de cinquante ans, Michel Fugain, cet infatigable amoureux de la vie, offre ses chansons au public avec une générosité qui désarme et une sincérité qui touche toujours juste. Véritable pilier de la chanson française, il a su créer des hymnes intergénérationnels. Ses tubes ont bercé des générations entières ; ce sont des mélodies que l’on croit connaître par cœur et qui, pourtant, trouvent toujours le moyen de nous surprendre et de retrouver le chemin de l’émotion à la première note.
Pour ce grand retour sur scène dans notre région, l’artiste ne fait pas les choses à moitié. Loin de tirer sa révérence, il prouve une fois de plus que la scène est sa véritable maison et que le bonheur de partager est son véritable métier.
Un voyage musical, pas une simple rétrospective
Avec son nouveau spectacle, l’intitulé annonce d’emblée la couleur : « C’est l’histoire d’Une Belle Histoire ». Un titre qui dit tout, ou presque !
Attention, il ne s’agit pas d’un simple concert nostalgique ou d’une compilation classique de ses plus grands succès. C’est un véritable voyage temporel et une célébration flamboyante de son répertoire. Sur les planches de la Salle Horizon Pyrénées, les grands classiques de Fugain vont se succéder, mais ils seront revivifiés, réinventés et portés par un artiste qui n’a absolument rien perdu de sa flamme d’antan.
Entre hier et aujourd’hui, Michel Fugain continue de tracer son chemin d’Homme avec un grand H, rappelant à tous pourquoi il a fait de la joie son métier.
Préparez-vous à « La Fête » à Muret !
Le public toulousain et muretain est invité à se rassembler pour une soirée qui s’annonce mémorable. L’acoustique et la convivialité de la Salle Horizon Pyrénées offriront l’écrin parfait pour cette communion musicale. Que vous veniez entre amis ou en famille, préparez vos cordes vocales et votre bonne humeur. Alors oui, Mesdames et Messieurs, comme le dit si bien l’une de ses chansons phares : préparez-vous à La Fête !
Informations Pratiques & Billetterie
Ne tardez pas à réserver vos places pour cet événement exceptionnel de la saison 2027 :
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Date : Mardi 23 février 2027
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Heure : 20h00
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Lieu : Salle Horizon Pyrénées, 282 Avenue des Pyrénées, 31600 Muret (à quelques minutes de Toulouse)
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Tarifs : 45,20 € / 55,20 € / 65,20 € (selon les catégories)
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Réservation : Billetterie officielle disponible sur le site de Box Office : www.box.fr