Florent Pagny au Zénith de Toulouse : Une 2ème date exceptionnelle face au triomphe !

La ferveur du public toulousain a encore frappé ! Alors que la première date affichait déjà complet, Florent Pagny crée l’événement en annonçant un deuxième concert au Zénith Toulouse Métropole. Rendez-vous le mardi 15 décembre 2026 pour célébrer le grand retour de cet artiste incontournable de la chanson française.
Un retour triomphal très attendu
L’année 2026 marquera le grand retour de Florent Pagny sur le devant de la scène, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son public l’attend de pied ferme. Après une période d’absence, l’artiste revient avec une tournée qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle et chargée en émotions.
Toujours aussi authentique et passionné, le chanteur à la voix de baryton est prêt à partager des moments forts avec ses fans. Au programme de cette soirée toulousaine : une véritable communion musicale où il interprétera en direct tous les tubes qui ont jalonné son immense carrière. De « Savoir aimer » à « Ma liberté de penser », préparez-vous à reprendre en chœur les mélodies qui ont marqué plusieurs générations.
Une tournée monumentale et une résidence à l’Olympia
Cette nouvelle date au Zénith de Toulouse s’inscrit dans le cadre d’une tournée colossale. C’est dès le mois de janvier 2026 que Florent Pagny prendra la route pour parcourir les plus grandes salles de France, de Suisse et de Belgique. Ce marathon musical de concerts exclusifs prouve l’énergie intacte de l’artiste.
Et l’événement ne s’arrête pas là : au cœur de l’été, en juin et juillet 2026, Florent Pagny poussera les portes du mythique Olympia à Paris pour s’y installer lors d’une résidence totalement inédite. Mais avant ou après ce passage parisien, c’est bien la Ville Rose qui aura le privilège de vibrer au rythme de sa voix puissante à la fin de l’année.
Ne manquez pas cette ultime occasion !
La rapidité avec laquelle le premier concert toulousain a affiché complet prouve à quel point l’attachement du public régional pour Florent Pagny est fort. L’ajout de cette deuxième date est une véritable aubaine pour les retardataires ou ceux qui n’avaient pas réussi à obtenir le précieux sésame. La jauge du Zénith Toulouse Métropole promet une ambiance grandiose pour clore l’année 2026 en beauté.
Informations Pratiques & Billetterie
Attention, les places pour cette seconde date risquent de s’arracher tout aussi vite. Ne tardez pas à réserver !
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Date : Mardi 15 décembre 2026
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Heure : 20h00
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Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse
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Tarif unique : 82,00 €
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Réservation : Billetterie officielle disponible sur le site de Box Office : www.box.fr