November Ultra en concert au Bikini

Après un passage au Weekend des Curiosités, November Ultra retrouvera le Bikini de Toulouse ce samedi 28 octobre 2023.

Première lauréate du prix Joséphine mettant en lumière la richesse et la diversité de la production musicale française, et sélectionnée aux Victoires de la Musique en tant que révélation féminine, November Ultra a su démontrer dès son premier album « Bedroom Walls » qu’elle est l’une des artistes à suivre en 2023. Son passage toulousain au weekend des Curiosités nous avez conquis comme son duo sur le dernier album de Voyou.

Au travers de sa musique, November Ultra nous invite à nous plonger chaleureusement dans la lecture de son journal intime. Dans un élan qui vient du fond du cœur, elle nous partage autant d’histoires enrichies des multiples facettes de la vie (des plus lumineuses au plus sombres), mises en musique au son d’une pop patinée d’influences R&B, folk et de comédies musicales entre autres.

Rendez-vous ce samedi 28 octobre 2023 pour voir November Ultra sur une scène toulousaine. Réservations : www.lebikini.com