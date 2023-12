Morgane Cadignan et  Guigui Pop en janvier à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les humoristes Morgane Cadignan & Guigui Pop seront au Flashback Café de Toulouse pour un co-plateau d’humour très attendu !

Morgane Cadignan et Guigui Pop, deux humoristes, deux univers singuliers, deux fois trente minutes pour se marrer ! Voilà le beau programme du 24 janvier prochain dans la salle du Flashback Café. Une écriture vive et percutante, une énergie communicative, Morgane Cadignan s’attaque à tout ce qui l’entoure, sans s’épargner et ça fait toujours mouche. On retrouve ses chroniques sur France Inter dans la Bande Originale de Nagui. De son côté, Guigui Pop a débuté le stand up il y a un an et demi et on l’a déjà vu sur scène au Barbes, au Fridge, au Joke, au Point Virgule, au Trianon et c’est un des créateurs du Random avec lequel il se produit tous les mercredis au Jamel Comedy Club. On le retrouve aussi dans un superbe podcast « Sur Parole ».

Plus d’infos et réservations pour la soirée du 24 janvier sur www.bonnenouvelleproductions.fr