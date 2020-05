Montauban en Scènes précise les conditions de remboursement de son édition 2020

Partager Facebook

Alors que la France entière subit de plein fouet la crise sanitaire du Covid-19, et que l’édition 2020 du festival a été annulée, l’équipe organisatrice du festival Montauban en Scènes précise les modalités de remboursement de ses billets 2020.

Les modalités de remboursement des billets diffèrent selon le mode d’achat initial et les réseaux de distribution. Les billets sont remboursés à hauteur de leur valeur faciale. Les frais de gestion (SAV, paiement sécurisé en ligne, etc.) et les assurances ne sont pas remboursés. Ci-dessous les modalités de remboursements selon les lieux d’achat.

ACHATS EN POINTS DE VENTE

Réseau Ticketmaster (Leclerc, Auchan, Cultura, etc.)

Réseau France Billet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché…)

Présentation du justificatif (billet) au point de vente dans lequel il a été acheté.

Avant le 1er septembre 2020.

Informations complémentaires sur le site web du Réseau Ticketmaster / France Billet

Théâtre Olympe de Gouges

Informations à venir. L’équipe du festival est mobilisée afin de trouver une solution adaptée.

ACHATS SUR INTERNET

Site du festival et Digitick

Remboursement automatique par virement bancaire, entre le 2 mai et le 1er septembre 2020

Informations complémentaires sur le site web de Digitick

Réseau Ticketmaster (Leclerc, Auchan, Cultura…)

Un mail sera directement adressé aux festivaliers avec la procédure à suivre, avant le 1er septembre.

Ticketmaster les informera dès que le virement sera réalisé.

Informations complémentaires sur le site web du Réseau Ticketmaster

Réseau France Billet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché…)

Les billets achetés en ligne et retirés en magasin ou reçus par courrier postal sont à retourner à France

Billet – Service Clients – Les Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès – 93170 Bagnolet

Les E-billets et les billets qui n’ont pas été retirés en magasin seront automatiquement remboursés

France Billet informera les festivaliers dès que le virement sera réalisé, avant le 1er septembre.

Informations complémentaires sur le site web du Réseau France Billet

ACHAT DE COMITES D’ENTREPRISES

Pour les responsables de CE

Information à venir. L’équipe du festival est mobilisée afin de trouver une solution adaptée.

Pour ceux ayant acheté leur billet à un CE

Se rapprocher du Comité d’entreprise.