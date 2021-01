Les Vidéophages dégoupilleront une Grande édition de la Faites de l’Image

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 2 et 3 juillet 2021, la Faite de l’Image revient pour les 20 ans des Vidéophages depuis le parc de l’Observatoire de Toulouse.

L’association qui fête cette année son 20e anniversaire a annoncé les dates de leur grande fête annuelle « Faites de l’Image ». Rendez-vous en juillet au Parc de l’Observatoire de Toulouse. Un festival en présentiel très important pour les Vidéophages : « Du virtuel en veux-tu en voilà. Non, ce n’est pas notre tasse de tranquillisant des soirées vidéophages en visioconférence dans ton canapé. Les Vidéophages sont une terre de contact humain, d’échanges et de convivialité, impossible de virtualiser sans perdre son essence. Devant un écran, certes, mais ensemble, côte à côte et coûte que coûte, nous continuerons ce chemin initié depuis bientôt… 20 ans ! »

Pour thématique, le présent. « Cette fois, foin du passé nostalgique et de l’avenir qui pue, 20 ans c’est l’âge du présent, alors ce sera « ICI ET MAINTENANT » explique les Vidéophages. Et en attendant, d’autres moments seront programmés si les conditions sanitaires le permettent.

Les vidéophages lancent aussi un appel à auteur. Toute l’année, l’association cherche des courts-métrages pour différente programmation : www.lesvideophages.free.fr