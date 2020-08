Les Vendredis de l’Horreur aux Gaumont Toulouse et Labège

Partager Facebook

Les cinémas Gaumont de Toulouse et Labège lancent les Vendredis de l’Horreur. Pour débuter, rendez-vous ce 21 août avec la version intégrale de L’Exorciste de William Friedkin.

Dans le cadre des Vendredis de l’horreur, un chef d’oeuvre ressort donc en salle dans sa version intégrale. C’est l’un des films les plus flippants de l’histoire du 7e art, et le revoir en salle est une aubaine que les fans de sensations fortes ne pourra pas refuser. Sorti en 1973, l’Exorciste de William Friedkin a secoué plus d’une génération et ça sera encore le cas à Toulouse ce 21 aout.