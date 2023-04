Les toulousains de Paddang sortent leur premier album

Partager Facebook

Le groupe toulousain Paddang a dévoilé son premier album « Chasing Ghosts » le 31 mars dernier.

“Chasing Ghosts” est une incitation à la nostalgie. Un mélange d’histoires naïves mais sincères, ancrées dans une réalité brutale, et des souvenirs de voyages et d’aventures à l’autre bout du monde, pour échapper à un quotidien impitoyable. “Pourchasser les fantômes du passé” nous a semblé être le nom parfait pour cet album qui retrace quelques fragments de nos vies.

Ces 8 titres, composés en moins d’un an, illustrent parfaitement l’identité sonore riche et multiple de Paddang. Les guitares fuzz y côtoient des sons ambiants, parfois synthétiques, laissant deviner des influences post-punk, psyche ou prog entre lesquelles le groupe ne saurait choisir. Enregistré et mixé par le studio Flantier Records puis masterisé par Third Man Records (USA), le son est plus aéré, plus incisif que par le passé et les voix sont mises en avant. Une attention particulière à été portée aux arrangements, avec l’aide de synthés analogiques, créant des textures sonores inattendues.

Pour lever le voile sur cet album, le groupe nous offre le clip de Island of Gods.

Pour en savoir plus : https://paddang.fr/