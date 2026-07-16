Joaquín Sorolla : Le « Maître de la lumière » illumine la Fondation Bemberg

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C’est l’un des événements culturels les plus flamboyants de cet été toulousain. La Fondation Bemberg, joyau muséal niché au cœur de la Ville rose, consacre une exposition exceptionnelle au peintre espagnol Joaquín Sorolla (1863-1923). Connu à travers le monde comme le « Maître de la lumière », l’artiste valencien fait rayonner l’Hôtel d’Assézat avec ses toiles vibrantes, où le soleil méditerranéen semble littéralement percer la toile. Une parenthèse artistique incontournable pour les amateurs de peinture de passage en Occitanie.

L’Hôtel d’Assézat, un écrin de briques pour une peinture solaire

Accueillir les œuvres de Joaquín Sorolla dans les murs de la Fondation Bemberg relève de l’évidence esthétique. L’Hôtel d’Assézat, chef-d’œuvre de l’architecture Renaissance toulousaine, offre un contraste saisissant entre la chaleur de ses briques roses et l’éclat des bleus marins et des blancs immaculés qui caractérisent la palette de l’artiste espagnol.

L’exposition, pensée avec une grande fluidité, invite le visiteur à une déambulation lumineuse. Loin de la grisaille, les salles de la fondation se transforment en une fenêtre grande ouverte sur les côtes espagnoles du tournant du 20e siècle.

Sorolla, la quintessence du luminisme espagnol

Si la France a eu ses impressionnistes, l’Espagne possède en Sorolla le représentant absolu du luminisme. Sa capacité obsessionnelle à capturer les reflets du soleil sur la mer, les jeux d’ombres dans les jardins andalous ou la translucidité d’une étoffe blanche balayée par le vent, reste inégalée dans l’histoire de l’art européen.

« Sorolla ne peignait pas avec de la couleur, il peignait avec de la lumière. » — Ce constat, souvent partagé par les historiens de l’art, prend tout son sens face aux œuvres exposées.

Le peintre travaillait presque exclusivement en plein air (en plein air), plantant son chevalet directement sur le sable des plages de Valence. L’exposition toulousaine met parfaitement en exergue cette technique vigoureuse, faite de touches de peinture épaisses et rapides, nécessaires pour capturer l’instantanéité d’une vague ou l’éclat fugace d’un rayon de soleil sur la peau mouillée d’un enfant.

Un parcours thématique entre intimité et immensité

Le parcours proposé par la Fondation Bemberg s’articule autour de trois grands axes qui définissent la carrière foisonnante du peintre valencien :

Les scènes de plage et de pêche : Des toiles monumentales où les enfants courent dans les vagues, où les bœufs tirent les barques de pêcheurs hors de l’eau, rendant hommage au labeur et à la joie de vivre méditerranéenne.

Les jardins et l’Andalousie : Une exploration des patios luxuriants de l’Alcázar de Séville ou de l’Alhambra de Grenade, où Sorolla fragmente la lumière à travers les feuillages.

L’intimité familiale : Des portraits d’une grande tendresse de sa femme Clotilde et de ses enfants, souvent représentés dans des tenues estivales d’une élégance folle.

Informations Pratiques

Pour planifier votre visite et profiter pleinement de cette exposition majeure de la saison estivale toulousaine, voici les éléments essentiels à retenir :

Lieu Horaires d’été Tarifs Accès Fondation Bemberg (Hôtel d’Assézat) Mardi au dimanche : 10h00 – 18h00 Plein : 11 € / Réduit : 8 € Métro Ligne A (Esquirol) Place d’Assézat, 31000 Toulouse Fermé le lundi Gratuit pour les moins de 8 ans Parking : Esquirol ou Carmes

L’exposition est accompagnée de visites guidées thématiques organisées par les médiateurs de la fondation, permettant de plonger plus profondément dans les secrets de la touche « Sorolla ». Une occasion rare d’admirer ces chefs-d’œuvre dans le sud-ouest de la France, à ne manquer sous aucun prétexte.