Concert et Guinguette sur l’A62 : La pause idéale pour vos départs en week-end !

Partager Facebook

Twitter

Vendredi 17 juillet : Une soirée musicale sur l’aire de Garonne pour bien commencer votre week-end !

Les départs en week-end ou en vacances un vendredi soir riment souvent avec fatigue et stress. Et si vous transformiez cette étape de route en un véritable moment de fête ? Ce vendredi 17 juillet 2026, l’aire de Garonne – Pierre Perret vous invite à faire une pause musicale et conviviale avant de repartir vers votre destination.

Idéalement située entre Toulouse et Bordeaux, l’aire de Garonne – Pierre Perret crée l’événement et vous propose de débuter votre week-end de la meilleure des manières. Oubliez le stress du trajet : garez-vous, détendez-vous, et profitez d’une soirée estivale dans un pur esprit guinguette. C’est l’occasion parfaite de vous ressourcer et de divertir toute la famille avant de reprendre le volant.

Au programme : Musique, animations et convivialité

La soirée musicale se déroulera le 17 juillet 2026, de 19h à 21h, sur l’aire de Garonne – Pierre Perret. Voici ce qui a été pensé pour vous faire passer un excellent moment de détente :

Un grand concert hommage : Le groupe Nous Toulouse chante Pierre Perret pour animer la soirée. De quoi reprendre en chœur les plus grands succès du chanteur originaire de la région !

Des divertissements pour tous : Des animations gratuites seront proposées sur place. Un excellent moyen de dégourdir les jambes des enfants après quelques heures passées dans la voiture.

De quoi se régaler : Vous pourrez profiter d’une offre de restauration sur place. Plus besoin de chercher où dîner sur la route, tout est prévu pour que vous puissiez vous restaurer confortablement avant de poursuivre votre voyage.

Plan et accès : Comment rejoindre la fête ?

Que vous soyez déjà sur l’autoroute en plein trajet, ou que vous habitiez dans les environs et souhaitiez profiter de la soirée, le site a été pensé pour être facilement accessible à tous.

Si vous êtes sur l’autoroute A62 :

En provenance de Toulouse : L’aire de Garonne est accessible directement sur votre trajet, juste après la sortie 9 Castelsarrasin.

En provenance de Bordeaux : Vous trouverez l’aire de Garonne après la sortie 8 Valence d’Agen.

Si vous venez du réseau secondaire (accès sans péage) : Un accès depuis l’extérieur de l’autoroute a été aménagé pour les riverains et ceux qui ne souhaitent pas emprunter l’A62. Un parking spécifique (P) est prévu à cet effet.

Cet accès s’effectue par la route départementale D12.

En provenance de Toulouse / Castelsarrasin : Rejoignez Castelsarasin puis suivez la D12 jusqu’à l’accès extérieur de l’aire.

En provenance de Bordeaux / Auvillar : Traversez Auvillar et suivez la D12 en direction de l’accès extérieur.

Faites de votre trajet un moment privilégié : ce vendredi 17 juillet, la pause s’impose sur l’aire de Garonne – Pierre Perret !