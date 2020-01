Le nouveau Cirque du Vietnam cette semaine à Odyssud

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 8 au 11 janvier 2020, le Nouveau Cirque du Vietnam présentera son nouveau spectacle à l’Odyssud Blagnac.

Après les succès internationaux de Làng Tôi et de À Ô Làng Phô, venus à Odyssud en 2011 et 2016, le Nouveau Cirque du Vietnam nous offre son spectacle le plus abouti et le plus envoûtant. En langue K’ho d’une ethnie minoritaire du Vietnam, Teh Dar signifie « tourner en rond autour d’un feu ». Cette région montagneuse, son originalité culturelle, ses fêtes rituelles, ses masques et ses musiques sont la source d’inspiration de ce spectacle. Une procession rythmée par les tambours et les gongs emporte le public dès les premières minutes. Manipulant de grands bambous composant un mikado géant, quinze acrobates virtuoses enchaînent les prouesses, sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et jouent de la beauté animale de leurs corps sculptés par et pour l’acrobatie.

Le Nouveau Cirque du Vietnam

Du 8 au 11 janvier 2020

Odyssud Blagnac