Le Kinepolis Fenouillet fête le Manga ce vendredi

Le 28 février, Kinepolis Fenouillet lance la 1ère édition de Manga K : un concept inédit pour les addicts de la culture japonaise pour la sortie du film Made In Abyss.

Du cosplay aux rencontres thématiques, en passant par les youtubeurs et groupes ou forums de discussion, le manga rassemble une communauté puissante, particulièrement en France. Kinepolis Fenouillet propose un tout nouveau concept sur-mesure à ces fans ultra passionnés : Manga K !

Vendredi 28 février, à l’occasion de la sortie du très attendu « Made in Abyss : l’aurore de l’âme des profondeurs » et de cette première édition de Manga K, les fans du genre pourront, dès 19h et avant même la projection du film, s’immerger dans l’univers du manga et de l’animation japonaise. Un « Japan Corner », dédié aux spécialités japonaises, à la littérature manga et autres produits dérivés, accueillera les otakus pour une immersion au Pays du Soleil Levant avant la projection du film, prévue à 20h.

Réservations sur https://kinepolis.fr/evenements/manga-k-made-abyss-laurore-de-lame-des