Le Garage Toulouse accueille une nouvelle expo à la rentrée

Le Garage Toulouse accueille le premier solo show dans le Sud de la France du street artiste Maye du 15 septembre au 15 octobre.

Avant de terminer sa saison artistique, LE GARAGE donnera carte blanche à Victorien Liria, alias MAYE, en septembre prochain. L’artiste aussi discret que recherché, y présentera 2 ans de travail d’atelier, ainsi que des installations monumentales, dessins… afin de plonger le public dans son univers onirique et détaillé.

Aussi suivi par les amateurs et collectionneurs d’art que discret et rare, ce passionné de dessin dont chaque intervention crée l’évènement, nous invite à travers cette expo inédite à plonger plus que jamais dans son univers, un monde onirique et poétique.

Sur les 550 m2 du GARAGE se déploieront ainsi 2 ans de travail d’atelier, des dessins et des installations monumentales. À découvrir dès le 15 septembre prochain à Toulouse et à marquer dès maintenant dans tous les agendas !

Infos, programme et billetterie : www.expolayup.com