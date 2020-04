Le Festival Welcome In Tziganie en version virtuelle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Prévu initialement ce weekend à Seissan, le Festival Welcome In Tziganie ne disparait pas pour autant et se transforme dans une version virtuelle du 24 au 26 avril.

La situation sanitaire actuelle n’autorise pas de se retrouver lors d’un festival. Le rendez-vous Welcome In Tziganie, qui devait avoir lieu ce weekend au Théâtre de Verdure à Seissan, est donc annulé. Enfin, transformé. Les organisateurs proposent une immersion virtuelle en Tziganie.

Au programme, n véritable voyage chez les artistes qui devaient se produire lors de cette 13ème édition avec chaque soir à 21h des vidéos musicales.

Tato Garcia proposera un live confiné autour de la rumba, Taraf de Caliu une escale en Roumanie, Elvis Ajdinovic et sa fanfare cuivrée vous plongeront dans l’ambiance survoltée d’un mariage tzigane, Nuria Rovira Salat et Karine Gonzalez du projet Les Andalousies évoqueront par leur danse la longue route des gitans avant que le souffle raffiné du clarinettiste Ramazan Sesler nous immerge au cœur des tavernes du Bosphore… Et, les deux DJS du festival Dj Killo Killo et DJ Baba Raspopov animeront vos fins de soirée.

Pour un dépaysement total, des rendez-vous seront proposés en après-midi samedi et dimanche :

– 17h30 Culturel

– 18h30 Conté

– 19h Ateliers de danses

Outre ces temps forts, des films et documentaires musicaux seront également proposés tout au long du week-end.

Les contenus seront publiés sur la page Facebook ( https://www.facebook.com/lairdesbalkans/) du festival et sur le site internet www.welcome-in-tziganie.com