Le Dernier Duel, Eiffel, Julie en 12 Chapitres….Les sorties cinéma de la semaine ?

Que voir au cinéma cette semaine ? De belles choses avec Le Dernier Duel, Eiffel, Julie (En 12 chapitres, La Famille Adams 2 ou encore Debout les Femmes et l’Homme de la cave.

Le Dernier duel de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France – également nommé « Jugement de Dieu » – entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.

Eiffel de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain.

Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

La Famille Addams 2 : une virée d’enfer de Greg Tiernan, Conrad Vernon

Pour tenter de renouer les liens familiaux, Morticia et Gomez décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille.

Debout les femmes ! de François Ruffin, Gilles Perret

Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.

L’Homme de la cave de Philippe Le Guay avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

Le Loup et le lion de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment.