Le Cirkvost prolonge les fêtes à la Grainerie

Jusqu’au dimanche 9 janvier à la Grainerie près de Toulouse, place au chapiteau du CirkVost pour dix-sept représentations de « Hurt me tender » , un spectacle de haute voltige aérienne, énergique et vivant à voir en famille.

Le CirkVost nait en septembre 2007 après l’envol final de la compagnie « les Arts Sauts ». Motivés par l’envie de continuer à se balancer, se rattraper et faire rêver, cinq artistes décident de poursuivre leurs expériences aériennes. Aujourd’hui, vingt personnes participent à l’aventure, plusieurs nationalités sont rassemblées pour cette Version originale sous-titrée (Vost) en langage universel, celui qui se lit avec les yeux, les oreilles, et bien sûr, avec le cœur. Ils reviennent avec un beau spectacle.



Hurt me tender réunit dix acrobates, trois musiciens et jusqu’à 550 spectateurs sous un chapiteau géant de 20 mètres de haut. Des personnages vibrants se rencontrent, se percutent, se caressent, dansent et voltigent dans un univers semblable à la vie, où s’entremêlent violence et douceur. Sur une musique rock, en live, les chutes et les sauts, les acrobaties et les chorégraphies nous racontent bonheurs et désespoirs. Une générosité physique au plus près de nos lâcher-prises, nos libérations, mais aussi nos victoires et nos échecs.

À voir en famille !

CirkVost : « Hurt me tender »

Du 10 décembre au 9 janvier à la Grainerie, sous (grand) chapiteau :

19/15/10 €. Réservations en ligne la-grainerie.mapado.com

ou par téléphone au 05 61 24 92 02 (lundi-vendredi 14h-18h).