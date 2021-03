Le Château de Merville et son célèbre labyrinthe fêtent Pâques

Partager Facebook

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril 2021, le Château de Merville et son célèbre labyrinthe de buis entament la saison avec la grande fête de Pâques.

Depuis un quart de siècle, les quelque 60.000 œufs en chocolat dispersés dans les 10 km d’allées de buis du Château de Merville en font la plus grande chasse organisée dans un château en France.

Cette année, encore marquée par de strictes règles sanitaires, est l’occasion d’imaginer une manière ludique et originale d’accueillir les familles et promeneurs attachés à la traditionnelle chasse aux friandises.

Les visiteurs pourront venir dès 10 heures durant les trois jours du week-end férié, et choisir de se perdre dans le plus grand labyrinthe de buis d’Europe, en résolvant les challenges et énigmes du Parcours Enigma, ou préférer une promenade libre dans le parc et la partie « Dédale » du labyrinthe, qui retrace 250 ans d’histoire du château et de ses occupants à l’aide de panneaux d’exposition et d’une application mobile.

À la fin de la promenade, chacun se verra remettre un butin en chocolat, la distribution permettant à toutes et tous de profiter d’une belle promenade pascale en toute sérénité, sous les chênes bicentenaires du parc labellisé « Jardin remarquable ». Des points détente proposeront une petite restauration.

Infos :

Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril 2021, de 10h à 18h

Chemin de Grand Borde, 31330 Merville.

05 61 85 32 34

labyrinthedemerville.com