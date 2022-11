La romancière Tatiana De Rosnay en dédicaces à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

La Fnac Toulouse accueille la romancière Tatiana De Rosnay pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Nous irons mieux demain » ce mercredi 9 novembre.

Dans son nouvel ouvrage « Nous irons mieux demain » l’autrice d’« Elle s’appelait Sarah » retrace le chemin d’une femme fragile vers l’acceptation de soi, vers sa liberté. L’autrice se met à nu et aborde sans tabou des thèmes comme l’anorexie, la reconstruction et son idole Émile Zola. Sombre et solaire.

Un roman addictif qui évoque l’emprise amicale et l’anorexie-boulimie. L’écrivaine signe son roman le plus personnel et sûrement le plus réussi.

Tatiana de Rosnay est franco-anglaise. Nombre de ses livres ont été adaptés au cinéma avec des castings prestigieux (Kristin Scott Thomas pour Elle s’appelait Sarah (Best-seller international), Laurent Lafitte et Mélanie Laurent pour Boomerang, Nathalie Baye et Emmanuelle Devos pour Moka).

Ses livres sont traduits dans une quarantaine de pays, et elle figure sur la liste des romanciers français les plus lus à l’étranger, notamment aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

Rendez-vous ce 9 novembre pour une rencontre avec Tatiana de Rosnay à la FNAC Toulouse.