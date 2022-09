La Femme, Jeanne Added et Heeka en live à Toulouse

Partager Facebook

Soirée exceptionnelle à la Halle de la Machine le 7 octobre 2022 en compagnie de La Femme, Jeanne Added et la toulousaine Heeka.

L’an dernier Mecanik Paradiz faisait des étincelles avec le live de Meute. Cette année, nouvelles têtes d’affiche ! Mecanik Paradize est un concept unique qui mélange concerts, machines géantes et jeux de lumière sur le site de La Halle des Machines pour l’ouverture du Pink Paradize 2022. Et tout ça en plein air du 7 au 9 octobre ! Zoom sur le vendredi 7 octobre avec La Femme, Jeanne Added et la toulousaine Heeka.

LE FEMME

Référence incontournable de la french Pop ici comme ailleurs, La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour paraphraser l’un des quinze titres de Paradigmes. La Femme poursuit son chemin vers l’indépendance avec le distributeur IDOL avec un disque d’une variété inouïe, d’une ambition folle. Un rendez immanquable aux côtés des Machines !

JEANNE ADDED

Magistrale, la voix de Jeanne Added est irrésistible. Après avoir conquis le public avec ses albums Be Sensational (2015) et Radiate (2018), Jeanne a pris un tournant plus acoustique avec son EP Air, sorti en 2020. En 2022, elle prépare son retour sur scène et sur disque. Un rendez-vous qui s’annonce incroyable à La Halle de la Machine !

HEEKA (Solo)

Hier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque, Heeka monte aujourd’hui sur scène guitare en main, micro branché, déversant ses tripes crues et encore chaudes dans un univers folk-rock brut teinté d’un blues à fleur de peau.

Réservations : www.bleucitron.net